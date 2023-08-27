Англія

Завершилися два поєдинки у рамках третього туру чемпіонату Англії-2023/24.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги один з новачків вищого дивізіону, Шеффілд Юнайтед, приймав на своєму полі чинного чемпіона в особі Манчестер Сіті.

На 37-й хвилині Ерлінг Голанд не зміг реалізувати пенальті, проте у підсумку норвезький форвард зміг забити вже у другому таймі після передачі Джека Гріліша.

Втім, новачок АПЛ змусив чемпіона трохи понервувати наприкінці зустрічі, коли Богл зрівняв рахунок на 85-й хвилині, проте вже на 88-й Родрі своїм голом знову вивів "містян" уперед. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Сіті з перевагою в рахунку в один м'яч.

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Богл 85 – Голанд 63, Родрі 88

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем – Ахмедходжич, Іган, Робінсон – Балдок (Богл 71), Соуза, Норвуд (Бешем 80), Хамер, Озборн (Лярусі 17) – Осула (Макберні 71), Траоре

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол – Б. Сілва, Родрі – Альварес, Ковачич (Фоден 86), Гріліш – Голанд

Попередження: Балдок 45+4, Осула 60, Кошта 78, Іган 83

Нереалізований пенальті: Голанд 37 (стійка)

У паралельній зустрічі Астон Вілла вирушила в гості до Бернлі, який також є одним з новачків поточного сезону Прем'єр-ліги.

Ще у першому таймі бірмінгемці здобули собі перевагу в два голи завдяки дублю Метті Кеша, а безпосередньо сам матч у підсумку завершився з рахунком 3:1 на користь команди Унаї Емері.

Бернлі – Астон Вілла 1:3

Голи: Фостер (47) – Кеш (8, 20), Діабі (61)

Бернлі: Траффорд – Робертс, Аль-Дахіл, О'Ши, Делькруа – Мануель (Гудмундссон, 46), Каллен, Берге (Ремзі, 68), Колеошо (Редмонд, 68) – Амдуні (Ларсен, 81), Фостер (Родрігес, 81)

Астон Вілла: Ольсен – Конса, Карлос, Торрес – Кеш, Камара, Луїс, Дінь (Траоре, 81) – Діабі (Дзаньоло, 73), Макгінн – Воткінс

Попередження: Каллен (39), Берге (45+3)