Англія

Шотландський фулбек пішов за ігровою практикою в чемпіонат Іспанії.

Реал Сосьєдад на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого захисника Кірана Тірні, права на якого належать лондонському Арсеналу.

26-річний шотландець приєднався до клубу з іспанської Ла Ліги на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Право повноцінного викупу гравця Сосьєдадом не передбачено.

У минулому сезоні Кіран Тірні провів за Арсенал 36 поєдинків у всіх турнірах (1458 хвилин), переважно виходячи на заміни, у яких він забив один гол та віддав два асисти.