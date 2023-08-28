Англія

Однак єгиптянина клуб наразі також відпускати не планує.

У матчі третього туру англійської Прем’єр-ліги проти Ньюкасла єгипетський нападник Ліверпуля Мохамед Салах віддав гольовий пас під один із забитих м’ячів Дарвіна Нуньєса, що може стати його останньою результативною дією в складі "червоних".

Ньюкасл — Ліверпуль 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Річ у тім, що до досвідченого форварда неабиякий інтерес наприкінці літнього трансферного вікна виявляються представники Саудівської Аравії, які планують викупити контракт гравця впродовж цього тижня.

Саме тому команда Юргена Клоппа вирішила якнайшвидше віднайти для себе запасний варіант на випадок відходу одного з лідерів.

І якщо спочатку в пресі з’явився потенційний варіант із форвардом туринського Ювентуса Федеріко К’єзою, то після відмови останнього залишати свій клуб Ліверпуль звернув увагу на нападника мадридського Атлетіко Жоау Феліша, якого Дієго Сімеоне не бачить в стартовому складі власної команди.

Наразі англійський колектив вивчає умови цього трансферу.

У минулому сезоні Жоау відіграв 40 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передач.