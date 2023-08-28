Англія

Манкуніанцям потрібен захисник.

Манчестер Юнайтед після травм Маласії та Шоу знаходиться в пошуках лівого захисника в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, "червоні дияволи" зробили пропозицію щодо захисника Барселони Маркоса Алонсо.

Стверджується, що Манчестер розглядає перехід в рамках оренди, проте може підписати гравця на постійній основі наступного літа, коли в нього завершиться контракт з Барселоною.

Зазначимо, що в цьому сезоні Маркос Алонсо певний час не отримував ігрової практики в офіційних матчах за Барселону, проте нарешті зіграв у останньому турі проти Вільярреала.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рідна команда Маркоса Алонсо подала позив у FIFA за шахрайство під час його трансферу в Барселону