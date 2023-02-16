Іспанія

Іспанський клуб не виплатив необхдні гроші.

Барселона може зіткнутися з більшими проблемами з трансферами, оскільки її підписання Маркоса Алонсо поставлено під велике питання.

32-річний гравець збірної Іспанії приєднався до Барселони на правах оренди після того, як його відпустив Челсі в крайній день трансферного ринку. Однак, згідно з даними Diario AS і MD, клуб четвертого дивізіону Юніон Адарве стверджує, що мав отримати 103 тисячі євро від угоди в якості платежу солідарності.

Вони вважають, що у них є докази зустрічей між двома клубами, які раніше вели переговори щодо Алонсо. Їхня теорія полягає в тому, що перехід Алонсо був частиною переходу П'єра-Емеріка Обамеянга (12 мільйонів євро) до Челсі в іншому напрямку. Якщо це правда, то невідомо, яке покарання загрожуватиме сторонам процесу, але вони зазнають серйозних наслідків. Адарве також подасть позив про Барселону у Ла Лігу.

AS каже, що їхні джерела в Барселоні не стурбовані цим питанням, заявляючи, що це не допомогло б обмеженню їхньої зарплати в Ла Лізі. Алонсо суттєво знизив свою зарплату, щоб перейти до Барселони у оренду.

Проте Барселона також буде уважно стежити, як на це дивитиметься Ла Ліга. Жоан Лапорта вже деякий час сперечається з президентом Ла Ліги Хав’єром Тебасом, попереднім епізодом було те, як Барселона звернулася до їхніх представників з метою реєстрації Гаві.