Дуже солідна пропозиція.
Мохамед Салах, getty images
28 серпня 2023, 19:35
Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують працювати над трансферами зіркових гравців з топ-ліг Європи.
Як повідомляє видання Goal, Аль-Іттіхад не втратив надії підписати вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.
Аравійський клуб хоче "перевірити" Ліверпуль дуже солідною пропозицією — 150 мільйонів євро.
Минулого сезону АПЛ Салах провів 38 матчів за Ліверпуль, відзначившись 19 голами та 12 результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль розглядає Феліша в якості потенційної заміни Салаху.