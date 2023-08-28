Англія

"Містяни" хочуть підписати португальця.

Манчестер Сіті продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "містяни" погодили особисті умови з півзахисником Вулвергемптона Матеушем Нунешом.

Крім того, Манчестер Сіті зробив нову пропозицію "вовкам" щодо трансферу португальця у розмірі 60 мільйонів євро плюс бонуси.

За минулий сезон Матеуш відіграв 41 матч, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вулвергемптон відхилив першу пропозицію Манчестер Сіті щодо Нунеша.