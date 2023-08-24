Англія

"Вовки" хочуть зберегти свого півзахисника.

Манчестер Сіті продовжує працювати над посиленням складу в поточне трансферне вікно та приділив серйозну увагу центру поля.

Як повідомляє видання The Telegraph, "містяни" зробили пропозицію щодо Матеу Нунеша з Вулвергемптона у розмірі 47 мільйонів фунтів.

Втім, "вовки" відповіли відмовою. Вони не хочуть продавати португальського футболіста, але, за інформацією джерела, це ще не кінець перемовин.

За минулий сезон Матеуш відіграв 41 матч, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Доку вже проходить медогляд перед трансфером до Манчестер Сіті