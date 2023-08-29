Англія

Баварія готова розглянути пропозиції щодо нідерландського хавбека.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Раян Гравенберх у літнє трансферне вікно може вирушити до англійської Прем'єр-ліги, при цьому в послугах гравця зацікавлений не тільки Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Ліверпуль може приєднатися до боротьби за підписання 21-річного нідерландця в останні дні трансферного вікна.

Баварія готова розглянути будь-які пропозиції щодо Гравенберха, який є четвертим вибором Томаса Тухеля у центр півзахисту.

Сам гравець хоче виходити на поле регулярно та незадоволений кількістю свого ігрового часу в Баварії, тому готовий змінити клубну прописку.

Раніше з'являлася інформація, що Баварія запропонує Манчестер Юнайтед Гравенберха в обмін на Скотта Мактомінея.