Баварія готова розглянути пропозиції щодо нідерландського хавбека.
Раян Гравенберх, getty images
29 серпня 2023, 09:22
Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Раян Гравенберх у літнє трансферне вікно може вирушити до англійської Прем'єр-ліги, при цьому в послугах гравця зацікавлений не тільки Манчестер Юнайтед.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Ліверпуль може приєднатися до боротьби за підписання 21-річного нідерландця в останні дні трансферного вікна.
Баварія готова розглянути будь-які пропозиції щодо Гравенберха, який є четвертим вибором Томаса Тухеля у центр півзахисту.
Сам гравець хоче виходити на поле регулярно та незадоволений кількістю свого ігрового часу в Баварії, тому готовий змінити клубну прописку.
Раніше з'являлася інформація, що Баварія запропонує Манчестер Юнайтед Гравенберха в обмін на Скотта Мактомінея.