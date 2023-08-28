Німеччина

Поки що — на правах оренди.

Нідерландський центральний півзахисник Раян Гравенберх за часи виступів у своєму рідному клубі, амстердамському Аяксі, устиг отримати чимало прогнозів щодо стрімкого кар’єрного зростання.

І рух у цьому напрямку дійсно відбувся, коли влітку минулого року мюнхенська Баварія заплатила за нього 18,5 млн євро.

Однак за останній сезон 21-річний виконавець так і не зміг пробитись до основного складу "Рекордмайстера", тому літню трансферну кампанію розглядає як можливість піти кудись на пошуки ігрової практики.

Де в чому схожі мотиви має й шотландський центральний півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней, тому Баварія наразі вивчає можливість узяти в оренду 26-річного виконавця на правах джентльменської угоди.

Гравенберх натомість поїде до "Червоних дияволів", що було запропоновано мюнхенцями під час останньої зустрічі представників клубів.

Мактоміней у минулому сезоні відіграв 39 матчів, забивши три голи та віддавши один гольовий пас, а Гравенберх по одному разу відзначився голом та гольовою передачею в 33 зустрічах.