Англія

30-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Леонардо Спінаццола може перейти до Манчестера Юнайтед, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, англійський клуб зробив запит щодо можливості трансферу лівого захисника Роми. Інтерес манкуніанців до 30-річного футболіста пов'язаний із травмами Люка Шоу та Тайрелла Маласії.

Зазначимо, що нещодавно Спінаццола також отримав пропозицію від Аль-Шабаба із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що Спінаццола виступає за Рому з 2019 року. Цього сезону він провів на полі дві гри в Серії А.