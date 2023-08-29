Англія

Вихованець "канонірів" може приєднатися до іншого клубу з Лондона.

Атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу Еміль Сміт-Роу може змінити клубну прописку до закриття трансферного вікна, залишившись при цьому в АПЛ. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, "каноніри" готові продати свого 23-річного вихованця, який незадоволений кількістю ігрового часу.

Стверджується, що Арсенал запропонував Сміта-Роу кільком неназваним клубам, причому Челсі серйозно зацікавлений у підписанні Еміля.

Цього сезону Сміт-Роу зіграв за "канонірів" всього три хвилини у матчі за Суперкубок Англії, при цьому поки жодного разу не з'явившись у поєдинках АПЛ.