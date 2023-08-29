Бельгійський фулбек приєднався до лондонського клубу.
Тімоті Кастань, Getty Images
29 серпня 2023, 12:54
Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого захисника Тімоті Кастаня, права на якого раніше належали Лестер Сіті.
27-річний бельгієць перейшов до табору "дачників" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.
За новий клуб Кастань виступатиме під 21-м номером, а сума трансферу оцінюється в 12,5 мільйони фунтів стерлінгів плюс бонуси.
У минулому сезоні Тімоні Кастань провів 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 4 асисти.