Англія

Бельгійський фулбек приєднався до лондонського клубу.

Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого захисника Тімоті Кастаня, права на якого раніше належали Лестер Сіті.

27-річний бельгієць перейшов до табору "дачників" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

За новий клуб Кастань виступатиме під 21-м номером, а сума трансферу оцінюється в 12,5 мільйони фунтів стерлінгів плюс бонуси.

Castagne at the Cottage! 🇧🇪 pic.twitter.com/gKu6nnStQ6 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 29, 2023

У минулому сезоні Тімоні Кастань провів 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 4 асисти.