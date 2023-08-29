Англія

Сума переходу становитиме 40 мільйонів євро, а "каноніри" матимуть право зворотного викупу гравця у майбутньому.

Нападаник лондонського Арсеналу Фоларін Балогун до завершення поточного трансферного вікна стане новим гравцем Монако. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний американець сьогодні, 29 серпня, прилетить в Монако для проходження медогляду у новому клубі для завершення свого трансферу.

Відзначається, що Монако заплатить за Балогуна 40 мільйонів євро, при цьому Арсенал зберіг за собою право викупу американського форварда у майбутньому.

У минулому сезоні Фоларін Балогун виступав на правах оренди за Реймс, за який він провів 39 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти. Його контракт із Арсеналом спливає влітку 2025 року.