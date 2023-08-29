Англія

Футболіст залишить клуб лише за певну оголошену суму.

Баварія як і раніше зацікавленна у підписанні Тревора Чалоби , незважаючи на те, що початкова заявка на оренду була відхилена - повідомляє ресурс Evening Standard.

Томас Тухель проаналізував свого колишнього захисника, який зацікавлений у переході, але Челсі зацікавлений лише в повноцінному трансфері свого вихованця. Клуб встановив ціну в 50 мільйонів фунтів стерлінгів за Чалобу, що поки що не подобається його потенційним покупцям.

"Челсі" прагне продати безліч інших гравців до завершення трансферного вікна, причому Ян Маатсен і Конор Галлагера все ще стикаються з невизначеним майбутнім, тоді як "сині" активно намагаються продати Каллума Хадсон-Одоі та Маланга Сарра.

Ромелу Лукаку очікується в Італії сьогодні після того, як Челсі і Рома домовилися про оренду на сезон. 30-річний гравець збирається возз’єднатися з Жозе Моурінью на Стадіо Олімпіко і пройде медичне обстеження.