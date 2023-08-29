Англія

"Чайки" підписали півазхисника Лілля.

Брайтон після суттєвих втрат у два останні трансферних вікна активно працює над вхідними трансферами.

Як повідомляє офіційний сайт "чайок", новачком команди став камерунський півзахисник Карлос Балеба, який до цього виступав за Лілль.

19-річний футболіст підписав п'ятирічний контракт.

Минулого сезону він провів понад 20 матчів за основну команду Лілля.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте за попередніми повідомленнями гравець обійшовся Брайтону у 30 мільйонів євро.