"Чайки" підписали півазхисника Лілля.
Карлос Балеба, фото Брайтон
29 серпня 2023, 23:59
Брайтон після суттєвих втрат у два останні трансферних вікна активно працює над вхідними трансферами.
Як повідомляє офіційний сайт "чайок", новачком команди став камерунський півзахисник Карлос Балеба, який до цього виступав за Лілль.
19-річний футболіст підписав п'ятирічний контракт.
Минулого сезону він провів понад 20 матчів за основну команду Лілля.
Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте за попередніми повідомленнями гравець обійшовся Брайтону у 30 мільйонів євро.