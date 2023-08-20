Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 19 серпня 2023 року, 17:00.

У матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон у гостях розгромив Вулвергемптон (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині, коли у складі "чайок" голом відзначився Мітома. Потім на початку другого тайму результативним ударом відзначився Еступіньян. Ще за п'ять хвилин Марч забив третій гол, а невдовзі він же оформив дубль. Єдиний м'яч у складі "вовків" забив Хі Чхан.

Також наголосимо, що на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму червону картку отримав Нунеш.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Брайтон у 2 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Вулвергемптон — Брайтон 1:4

Голи: Хі Чхан, 61 — Мітома, 15, Еступіньян, 46, Марч, 51, 55.

Вулвергемптон: Жозе Са — Аїт-Нурі (Буено, 87), Кілман, Доусон (Тоті, 71), Семеду — Нунеш, Леміна, Жуан Гомеш, Нету — Кунья, Фабіу Сілва (Хі Чхан, 57).

Брайтон: Стіл — Еступіньян, Данк, Вебстер, Мілнер (Велтман, 57) — Гросс (Дауд, 81), Енсісо (Фергюсон, 67), Гілмор — Мітома (Лаллана, 81), Марч, Велбек (Жуан Педро, 57).

Попередження: Доусон, Хі Чхан, Нунеш, Кілман — Гросс, Мілнер, Енсісо, Еступіньян, Жуан Педро, Вебстер.

Вилучення: Нунеш, 90+5 (друга жовта).