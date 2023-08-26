Англія

Колектив Девіда Моєса впорався із "чайками".

У рамках третього туру чемпіонату Англії Брайтон на власному полі приймав Вест Гем.

Колектив Роберто Де Дзербі домінував у ході гри у володінні м'ячем (78 на 22%), проте команда Девіда Моєса неймовірно проявила себе на контратаках.

Як результат — "молотобійці" здолали опонента в ефектному стилі, пропустивши лише один гол наприкінці зустрічі.

Таким чином, Вест Гем тимчасово очолив турнірну таблицю АПЛ, випередивши Тоттенгем і Арсенал, а Манчестер Сіті свій матч проведе завтра.

Брайтон - Вест Гем 1:3

Голи: Гросс, 81 – Ворд-Прауз, 19, Боуен, 58, Антоніо, 63.

Брайтон: Вербрюгген – Мілнер (Велтман, 72), Вебстер, Данк, Еступіньян – Гросс, Гілмор (Лаллана, 60) – Марч (Адінгра, 72), Велбек (Педро, 60), Мітома – Фергюсон.

Вест Гем: Ареоля – Цоуфал, Зума, Огбонна, Емерсон – Альварес (Форнальс, 84) – Боуен, Соучек (Бенрахма, 39), Ворд-Прауз, Пакета (Інгз, 85) – Антоніо (Керер, 79).

Попередження: Мітома (88) – Ворд-Прауз (24), Альварес (45+1), Керер (89).