Англія

Заключні години очікування на новини від чемпіонів Англії.

Англійський Манчестер Сіті за підсумками минулого сезону зібрав требл у вигляді перемог у Кубку Англії, англійській Прем’єр-лізі та Лізі чемпіонів УЄФА, тож заходив до чергового літнього трансферного вікна з намірами провести дуже обережне точкове підсилення власного складу.

І хоча це в підсумку не вберегло клуб від значних витрат — Матео Ковачич, Жеремі Доку та Йошко Гвардіол разом коштували майже 180 млн євро, на цьому "містяни" вирішили не зупинятись.

Найближчим часом клуб має оголосити про черговий трансфер — центральний півзахисник Вулвергемптона Матеуш Нунеш уже прибув до міста задля проходження медогляду перед підписанням документів.

25-річний виконавець коштуватиме Сіті 55 млн євро й при цьому клуб із Манчестера в зворотному напрямку спрямує англійського центрального півзахисника Томмі Дойла з оціночною вартістю в 17,5 млн євро всього за 5,83 млн євро на правах річної оренди + опції обов’язкового викупу + 50% від наступного продажу.

Нунеш за минулий сезоні провів 41 матч, забивавши та віддававши гольові передачі по два рази.