"Вовки" підсилили ланку оборони.
Сантьяго Буено, фото Вулвергемптон
31 серпня 2023, 18:30
Вулвергемптон продовжує працювати над посиленням складу на фініші трансферного вікна.
Як повідомляє офіційний сайт "вовків", новачком команди став 24-річний уругвайський захисник Сантьяго Буено, який до цього виступав за Жирону.
Стверджується, що сторони підписали п'ятирічну угоду. Сума трансферу не розголошується, проте Transfermarkt повідомляє про 12 мільйонів євро.
В минулому сезоні Сантьяго Буено відіграв 36 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вулвергемптон цікавиться двома гравцями Страсбура.