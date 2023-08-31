Англія

"Вовки" підсилили ланку оборони.

Вулвергемптон продовжує працювати над посиленням складу на фініші трансферного вікна.

Як повідомляє офіційний сайт "вовків", новачком команди став 24-річний уругвайський захисник Сантьяго Буено, який до цього виступав за Жирону.

Стверджується, що сторони підписали п'ятирічну угоду. Сума трансферу не розголошується, проте Transfermarkt повідомляє про 12 мільйонів євро.

В минулому сезоні Сантьяго Буено відіграв 36 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вулвергемптон цікавиться двома гравцями Страсбура.