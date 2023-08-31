"Вовки" хочуть посилити лінію півзахисту.
Хабіб Діарра, Getty Images
31 серпня 2023, 14:30
Вулвергемптон зробив пропозицію Страсбуру щодо 19-річного опорника Хабіба Діарра, повідомляє L'Equipe.
Французи відхилили запропоновані англійцями 25 мільйонів євро за Діарра, включно з бонусами. Раніше вони кілька разів відмовили Лансу.
"Вовки" також цікавляться іншим гравцем Страсбура, 25-річним центральним півзахисником Жан-Рікнером Бельгардом.
Діарра та Бельгард оцінюються порталом transfermarkt у 10 мільйонів євро.