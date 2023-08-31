Англія

"Вовки" хочуть посилити лінію півзахисту.

Вулвергемптон зробив пропозицію Страсбуру щодо 19-річного опорника Хабіба Діарра, повідомляє L'Equipe.

Французи відхилили запропоновані англійцями 25 мільйонів євро за Діарра, включно з бонусами. Раніше вони кілька разів відмовили Лансу.

"Вовки" також цікавляться іншим гравцем Страсбура, 25-річним центральним півзахисником Жан-Рікнером Бельгардом.

Діарра та Бельгард оцінюються порталом transfermarkt у 10 мільйонів євро.