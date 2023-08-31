Півзахисник все ще може опинитись в АПЛ.
Соф'ян Амрабат, getty images
31 серпня 2023, 18:59
Манчестер Юнайтед не залишає спроб підсилити центр поля півзахисником Фіорентини Соф'яном Амрабатом.
Через фінансові обмеження "червоні дияволи" хочуть домовитись про оренду футболіста, проте у "фіалок" є умова.
Як повідомляє видання The Guardian, Фіорентина хоче, щоб в угоді була обов'язкова опція викупу гравця за 25-30 мільйонів євро.
Сам Амрабат хоче саме в Манчестер Юнайтед.
Минулого сезону він провів 44 матчі у чемпіонаті та Лізі конференцій, зробив одну гольову передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фіорентина відхилила пропозицію Манчестер Юнайтед про оренду Амрабата.