Англія

Півзахисник все ще може опинитись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед не залишає спроб підсилити центр поля півзахисником Фіорентини Соф'яном Амрабатом.

Через фінансові обмеження "червоні дияволи" хочуть домовитись про оренду футболіста, проте у "фіалок" є умова.

Як повідомляє видання The Guardian, Фіорентина хоче, щоб в угоді була обов'язкова опція викупу гравця за 25-30 мільйонів євро.

Сам Амрабат хоче саме в Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону він провів 44 матчі у чемпіонаті та Лізі конференцій, зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фіорентина відхилила пропозицію Манчестер Юнайтед про оренду Амрабата.