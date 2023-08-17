Англія

Мерсисайдці роблять радикальні кроки в підсиленні півзахисту.

Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат за крок до переходу в Ліверпуль, повідомляє AD.NL.

За інформацією джерела, мерсисайдці вже на завершальних стадіях перемовин із "фіалками" щодо марокканського гравця. Трансфер гравця обійдеться у €35 мільйонів.

Раніше "червоні" продали Фабіньо в Аль-Іттіхад. На його позицію Юрген Клопп хотів підписати Мойзеса Кайседо або Ромео Лавіа, але обидва віддали перевагу Челсі, який запропонував кращі фінансові умови.

У сезоні-2022/23 марокканський півзахисник провів 29 матчів у Серії А за Фіорентину: на його рахунку один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед доведеться заплатити 50 млн фунтів, щоб підписати Амрабата.