Італія

Гравець може залишитися у Флоренції.

Повідомляється, що Фіорентина відхилила пропозицію Манчестер Юнайтед про оренду півзахисника Соф'яна Амрабата, яка була подана раніше того ж дня у вівторок.

Згідно з повідомленнями Давіда Орнштейна, Юнайтед наполягав на тому, щоб "Ла Віола" дозволила Амрабату перейти в оренду, щоб відповідати правилам фінансової чесної гри.

Незважаючи на те, що його оцінюють у 30-35 мільйонів євро, Юнайтед надав Фіорентині пропозицію про оренду в розмірі 2 мільйонів євро, яка має бути виплачена двома окремими траншами згідно з оновленням Джеймса Горнкасла. Пропозиція Манчестера також включала б положення про перерву в січні, яке було б до дати сплати другого траншу, що означає, що Фіорентина мала б отримати гонорар лише в 1 мільйон євро.

Минулого сезону він провів 44 матчі у чемпіонаті та Лізі конференцій, зробив одну гольову передачу.