Англія

Форвард Манчестер Сіті отримав нагороду за підсумками минулої кампанії.

У Монако відбулася церемонія жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24, за підсумками якої команди, включно з донецьким Шахтарем, дізналися своїх суперників.

Однак крім цього УЄФА вручила індивідуальні нагороди за підсумками сезону-2022/23.

Так, найкращим гравцем минулого футбольного року став нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який виграв требл, забив 52 голи та віддав 9 асистів у 53 проведених матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, що найкращим тренером в сезоні-2022/23 було визнано Хосепа Гвардіолу, який очолює Манчестер Сіті.