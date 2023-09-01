Англія

20-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Ансу Фаті став гравцем Брайтона, повідомив офіційний сайт англійської команди.

20-річний вінгер орендований на один сезон без опції викупу. За чутками, Брайтон платитиме близько 80% заробітної плати іспанцеві.

Нагадаємо, що Фаті – вихованець Барселони. За клуб він дебютував у 2019 році у віці 16 років.

У сезоні-2022/23 Ансу провів 36 матчів у Ла Лізі за Барселону: на його рахунку 7 голів та 3 результативні передачі.