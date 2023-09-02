Англія

Захисник цей сезон гратиме в Англії.

Французький фланговий захисник Фоде Балло-Туре в жорсткій конкуренції за місце в стартовому складі італійського Мілана проти Тео Ернандеса міг розраховувати виключно на невелику кількість ігрових хвилин за два роки свого перебування в Серії A.

Саме тому цього літнього трансферного вікна 26-річний виконавець активно розглядав можливість залишити розташування "россонері" на користь оренди до іншого клубу.

І якщо варіант із бременський Вердером у підсумку так і не вигорів, то перемовини з лондонський Фулгемом дійшли до фінальної крапки.

"Коттеджери" оголосили про приєднання гравця до свого складу на правах річної угоди, під час якої Балло-Туре отримуватиме 2 млн євро зарплатні.

Опції викупу англійський клуб не матиме.

У минулому сезоні Фоде провів 14 матчів, забивши один гол.