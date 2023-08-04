Німеччина

Футболіст може залишити нинішній клуб.

Вердер є фінальною командою, яка веде перемовини з Міланом щодо Фоде Балло-Туре після того, як йому не вдалося домовитися про особисті умови з Фулгемом та Болоньєю.

26-річний лівий захисник не входить до планів тренера Стефано Піолі на цей сезон, і йому сказали знайти собі інший клуб.

Це виявилося складнішим, ніж очікувалося, оскільки сенегальський гравець не був вражений пропозиціями від Фулгема з Прем’єр-ліги та Болоньї, що грає в середині турнірної таблиці.

Як повідомляє Sky Sport Italia, бременський Вердер знайшов певний підхід і наразі здається дуже непоганим кандидатом для гравця, контракт з Міланом розрахований до червня 2025 року.