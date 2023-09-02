Англія

Форвард тільки цьогоріч повноцінно долучився до "дорослої" команди.

Ірландський нападник Томас Кеннон потрапив до академії Евертона у віці 10 років, після чого пройшов крізь усі вікові щаблі підготовки в структурі "ірисок" і в підсумку домігся дебюту на "дорослому" рівні.

Це сталось у листопаді 2022 року в грі проти Борнмута, але з того часу 20-річний виконавець з’являвся на полі в складі основної команди ще тільки в двох матчах і в підсумку клуб вирішив за рахунок його продажу покращити власний матеріальний стан.

Лестер під час підготовки до виступів у Чемпіоншипі продав кількох своїх провідних футболістів, тож не поскупився викласти 8,8 млн євро за свого нового футболіста.

Контракт строком на п’ять років.