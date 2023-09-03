Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 4-го туру чемпіонату Англії, який пройде 3 вересня і розпочнеться о 16:00.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Астон Віллою, яке пройде на стадіоні Енфілд.

НЕДІЛЯ, 3 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль на даному етапі виглядає як "кіт у мішку", який може як дуже приємно здивувати, так і дуже сильно розчарувати. Безперечно, багато хто чекає від команди Юргена Клоппа повернення до Ліги чемпіонів, однак є великі сумніви, що це вийде легко і просто навіть без врахування факту того, що ми зараз говоримо про АПЛ із неймовірним рівнем конкуренції.

Влітку Ліверпуль пережив глобальну перебудову в лінії півзахисту, і головні питання на старті сезону стосувалися опції опорного півзахисника. У результаті до команди прийшли досвідчений японець Ендо, а в останній день трансферного вікна — молодий і перспективний Раян Гравенберх. На папері виглядає дуже непогано, та й Ліверпуль уже встиг довести, що в першу чергу зберіг свій бойовий характер. Чого тільки вартує камбек у минулому турі проти Ньюкасла завдяки дублю Дарвіна Нуньєса, коли мерсісайдці грали у меншості з 28-ї хвилини через вилучення лідера своєї оборони Вірджила ван Дейка.

Напередодні старту нового сезону в Англії проєкт Астон Вілли був однією з найбільш обговорюваних тем, адже бірмінгемці провели доволі гучну трансферну кампанію, підписавши цілу низку висококласних гравців у рамках підготовки до свого повернення в єврокубки — поки що тільки до Ліги конференцій.

Проте вже в першому турі проти Ньюкасл Юнайтед на підопічних Унаї Емері чекав тотальний провал, який завершився розгромною поразкою з рахунком 1:5. Дзвіночок? Дзвіночок. Так, звичайно, "леви" не зазнали ніяких проблем із Евертоном та Бернлі, які точно боротимуться за виживання, що зрозуміло вже зараз. Питання залишаються щодо того, як Астон Вілла здатна протистояти сильнішим і міцнішим суперникам. З Ньюкаслом не вийшло від слова зовсім. Тепер побачимо, що буде з Ліверпулем.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,69, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Джо Гомес, Робертсон — Собослаї, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Луїс Діас

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса, Дієго Карлос, Пау Торрес, Дінь — Камара, Дуглас Луїс, Макгінн — Мусса Діабі, Воткінс

Не зіграють: ван Дейк — Буендія, Коутінью, Мінгз, Дж. Ремзі, Гауз

Під питанням: Конате, Тіаго Алькантара — Емі Мартінес, А. Морено

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