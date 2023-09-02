Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 вересня 2023 року, 17:00.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі протистояв Ноттінгем Форесту.

На 48-й хвилині гри Еланга забив після того, як помилки припустился новачок "синіх" Кайседо. Цього одного гола виявилося достатньо, щоб Ноттінгем здобув перемогу на Стемфорд Бридж.

Огляд матчу:

Челсі — Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Еланга, 48.

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвілл – Гюсто (Мудрик, 77), Галлагер (Палмер, 62), Кайседо (Матсен, 77), Чілвелл (Мадуеке, 62) – Стерлінг, Фернандес – Джексон.

Ноттінгем Форест: Тернер – Болі, Ворралл, Маккенна – Ор'є (Монтіель, 72), Мангаля (Тавареш, 72), Йєтс, Айна (Куяте, 73) – Даніло (Еланга, 45+3), Гіббс-Вайт – Авоньї (Вуд, 65).

Попередження: Чілвелл (31), Джексон (36), Галлагер (43) – Айна (41), Йєтс (61), Тавареш (86), Тернер (90+8).