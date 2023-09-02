Англія

Керманич дав свій коментар.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі протистояв Ноттінгем Форесту. Колектив Маурусіо Почеттіно поступився, а керманич дав свій коментар після гри.

"Сьогодні ми створювали моменти. Ми просто невміло користувались власними шансами біля чужих воріт. Нам потрібно забивати, якщо ми хочемо перемагати, але натомість ми допускаємо одну помилку і пропускаємо гол.

Подібне було і проти Вест Гема. Я вважаю, що ми заслужили більшого в обох матчах".

Про процес побудови команди:

"Це дійсно цілий процес, який потрібно детально обдумати і дати йому трохи часу. Сьогодні ми домінували на полі, створювали моменти, але не ковертовували їх в голи.

Я не засмучений, а скоріше розчарований. Інколи у футболі тобі необхідна вдача. Я не хочу принижувати заслуг Ноттінгем Форест, але ми не були достатньо хорошими на обох кінцях поля".

Про молодість складу:

"Подібні матчі допоможуть нам здобути досвід та зрілість. Справа не лише у тому, щоб мати якісних гравців, деякі гравці прямо зараз набираються власного досвіду для того, щоб стати сильнішими.

Звісно, ми були кращими. Ми заслуговували більшого. Але будь-які проблеми тимчасові і все буде виправлятись", — наводить слова Почеттіно BBC.