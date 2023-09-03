Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед зіграють центральний матч четвертого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Емірейтс.

Мікель Артета, після нічиєї в дербі проти Фулгема (2:2), використав із перших хвилин Вайта та Олександра Зінченка на флангах захисту, тоді як Габріель повернувся до центру оборони, а Нкетіа очолить атаку.

Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над Ноттінгем Форест (3:1), залучив до стартового складу Лінделефа в центрі оборони.

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.

Запасні: Рая, Ківьор, Томіясу, Сміт-Роу, Жоржиньйо, Вієйра, Жезус, Троссар, Нельсон.



Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф, Мартінес, Далот — Каземіро, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль.

Запасні: Баїндир, Регілон, Магвайр, Еванс, Пеллістрі, Гор, Ганнібал, Гойлунд, Гарначо.



Гра Арсенал — Манчестер Юнайтед почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.