Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Деклан Райс прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед у четвертому турі АПЛ.

"Це чудова перевага футболу. Матч добігає кінця, і я забиваю, а потім Жезус закріплює результат. Результат залежить від дрібниць, і зрештою ми досягли бажаного.

Перший гол за Арсенал – це щось особливе. Як я вже сказав, я не встановлюю ціни. Але коли я прийшов сюди, я намагався, наскільки це було можливо, не звертати на це уваги, і я хочу бути послідовним. Я добре почав в Арсеналі, але я можу зробити набагато більше, — наводить слова Райса ВВС.

У наступному турі лондонський Арсенал зіграє в гостях проти Евертона, а Манчестер Юнайтед прийматиме Брайтон.