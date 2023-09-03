Україна

Арсенал із Зінченком у матчі з божевільним фіналом вирвав перемогу над Манчестер Юнайтед

Команда Мікеля Артети тиснула на суперників до останнього та зрештою домоглась свого.

Арсенал — Манчестер Юнайтед, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Едегор, 28, Райс, 90+7 , Жезус, 90+11 — Рашфорд, 26



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 76) — Едегор (Жоржиньйо, 90+9), Райс, Гаверц (Вієйра, 77) — Сака, Нкетіа (Жезус, 76), Мартінеллі (Нельсон, 90).



Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф (Еванс, 84), Мартінес (Магвайр, 67), Далот — Каземіро, Еріксен — Антоні (Гарначо, 84), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Гойлунд, 67).



Попередження: Сака, Жезус — Лінделеф, Мартінес