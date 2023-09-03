Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг вважає, що Арсенал незаслужено обіграв його команду.

"Я думаю, що ми заслужили перемогу в цій грі, але не завжди отримуєш те, чого заслуговуєш.

Я дивлюся більше на те, як ми розвиваємося. Видно великий прогрес порівняно з матчем проти Вулвергемптона (1:0). Сьогодні я побачив команду, і я дуже задоволений грою та тим, якого прогресу ми досягли.

Ми добре зіграли, прогресуємо, дотримуємося нашого плану і віримо в нього. І в майбутньому ми почнемо вигравати такі матчі", — наводить слова тен Гага ВВС.

У наступному турі лондонський Арсенал зіграє в гостях проти Евертона, а Манчестер Юнайтед прийматиме Брайтон.