Діючий контракт правого захисника втратить чинність наступного року.
Аарон Ван-Біссака, Getty Images
05 вересня 2023, 16:18
Манчестер Юнайтед розпочав переговори про продовження контракту з Аароном Ван-Біссакою, повідомляє The Telegraph.
Клуб має опцію продовження угоди з гравцем, яка діє до червня 2024 року, ще на один сезон. Проте, минулого місяця точилися дискусії щодо того, що англієць може залишитися у складі манкуніанців після 2025 року за довгостроковим контрактом.
Головний тренер Манчестер Юнайтед високо оцінює 25-річного гравця, що вказує на його схвалення можливого підписання довгострокової угоди. Під керівництвом нідерландця Ван-Біссака досяг прогресу, процвітаючи завдяки конкуренції з боку Діогу Далота.
У цьому сезоні правий захисник 4 рази з'являвся у стартовому складі (тричі відіграв 90 хвилин, один раз 66). Він віддав одну гольову передачу та заробив 2 жовті картки.