Англія

Діючий контракт правого захисника втратить чинність наступного року.

Манчестер Юнайтед розпочав переговори про продовження контракту з Аароном Ван-Біссакою, повідомляє The Telegraph.

Клуб має опцію продовження угоди з гравцем, яка діє до червня 2024 року, ще на один сезон. Проте, минулого місяця точилися дискусії щодо того, що англієць може залишитися у складі манкуніанців після 2025 року за довгостроковим контрактом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед високо оцінює 25-річного гравця, що вказує на його схвалення можливого підписання довгострокової угоди. Під керівництвом нідерландця Ван-Біссака досяг прогресу, процвітаючи завдяки конкуренції з боку Діогу Далота.

У цьому сезоні правий захисник 4 рази з'являвся у стартовому складі (тричі відіграв 90 хвилин, один раз 66). Він віддав одну гольову передачу та заробив 2 жовті картки.