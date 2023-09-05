Англієць може більше ніколи не зіграти за Манчестер Юнайтед.
Тен Гаг та Санчо, getty images
05 вересня 2023, 20:28
Ерік Тен Гаг розчарувався у Джейдоні Санчо після висловлювань англійця в пресі, повідомляє видання The Times.
Стверджується, що керівництво клуба також незадоволено вінгером та обдумує можливий продаж футболіста.
Головний тренер "червоних дияволів" особливо засмучений поведінкою Санчо через те, що в минулому сезоні він дуже намагався допомогти Джейдону. Нідерландський тренер відпускав вінгера на тренування з аматорським клубом, щоб той набрав форму та відновився ментально.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Санчо можуть покарати за коментар щодо звинувачень Тен Гага.