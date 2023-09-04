Англія

Гравець Манчестер Юнайтед заявив, що з нього роблять цапа-відбувайла.

Напруга між Еріком тен Гагом і Джейдоном Санчо продовжує зростати. Клуб підтримує коментарі головного тренера щодо вінгера, пише The Guardian.

Джерела видання у Манчестер Юнайтед кажуть, що клубу "нема чого додати" до коментарів тен Гага. Лівому вінгеру може загрожувати покарання за публікацію у соціальній мережі Twitter, де він написав, що "був цапом-відбувайлом занадто довго".

Ситуація виникла після того як головний тренер манкуніанців заявив, що Санчо опинився поза заявкою на гру з Арсеналом через те, як він показує себе на тренуваннях.

У цьому сезоні Санчо ще не з'являвся в основному складі Манчестер Юнайтед, сумарно відігравши лише 76 хвилин.