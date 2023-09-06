Англія

Форвард Арсенала отримав престижну відзнаку.

Клубний футбол пішов на невеличку павзу, пов’язану з проведенням матчів національних збірних, однак це не заважає місцевим футбольним організаціям продовжувати підбивати підсумки попереднього сезону.

Зокрема, у Англії вирішили скористатись моментом зібрання найкращих футболістів країни під орудою Гарета Саутгейта в контексті підготовки до вересневих матчів кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 та нагородити спеціальною відзнакою найкращого футболіста року.

Обійшлось без сюрпризів — у день свого народження, 5 вересня, нападник лондонського Арсенала отримав почесну винагороду.

Для 22-річного виконавця це був другий поспіль подібний трофей у професійній кар’єрі.

Нагадаємо, що раніше Сака отримав нагороду найкращому молодому гравцю року від PFA.

За минулий сезон Букайо забив 15 голів та віддав 11 гольових передач у 48 матчах.