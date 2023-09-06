Англія

Футболіс поділився думками стосовно трансферу.

Ілкай Гюндоган розповів про те, чому він залишив Манчестер Сіті - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Сіті чекав відносно довго, поки перемовини дійсно активізувалися.

Зрештою, це був ідеальний фінал, він не міг статися в кращий час. Також моєю дитячою мрією було грати за Барселону", — сказав німецький гравець BILD.

Минулого сезону він провів 50 матчів в чотирьох турнірах та в якості капітана виграв требл.