Футболіс поділився думками стосовно трансферу.
Ілкай Гюндоган - Getty Images
06 вересня 2023, 17:56
Ілкай Гюндоган розповів про те, чому він залишив Манчестер Сіті - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Сіті чекав відносно довго, поки перемовини дійсно активізувалися.
Зрештою, це був ідеальний фінал, він не міг статися в кращий час. Також моєю дитячою мрією було грати за Барселону", — сказав німецький гравець BILD.
Минулого сезону він провів 50 матчів в чотирьох турнірах та в якості капітана виграв требл.