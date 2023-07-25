Іспанія

Німецький півзахисник назвав своїх фаворитів.

Ілкай Гюндоган відповів на запитання, хто має отримати Золотий м'яч у 2023 році.

"Думаю, це боротьба між Ліонелем Мессі та Ерлінгом Голандом. Нікого поряд з ними я не бачу.

Обидва провели чудовий сезон, обидва взяли трофеї. Я радий, що вирішувати не мені, але думаю, що Золотий м'яч отримає хтось із них", — наводить слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Минулого сезону Мессі з ПСЖ виграв Лігу 1, а зі збірною Аргентини виграв ЧС-2022. Що стосується Голанда, то він зробив требл із Манчестер Сіті.