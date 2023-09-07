Англія

Сума трансферу ямайського вінгера в Аль-Іттіфак складе 10 мільйонів доларів США.

Напередодні стало відомо про те, що крайній нападник Евертона Демарай Грей продовжить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії та незабаром буде офіційно представлений в якості нового гравця Аль-Іттіфака.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, саудівська сторона заплатить клубу АПЛ за 27-річного вінгера збірної Ямайки 10 мільйонів доларів США.

Сам гравець вже пройшов медогляд у новому для себе клубі, з яким він підписав чотирирічний контракт. Залишається лише офіційне оголошення про трансфер.

Всього Демарай Грей провів за Евертон 75 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 12 голів та віддав 6 асистів.