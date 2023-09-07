Англія

Захисник прокоментував початок нової сторінки взаємин із клубом.

Північноірландський центральний захисник Джонні Еванс цього літа повернувся до англійського Манчестер Юнайтед, із яким пов’язана левова частина його професійної кар’єри футболіста.

35-річний вихованець клубу вже встиг дебютувати в грі проти Арсенала (1:3), після якої відбув до розташування національної збірної своєї країни на вересневі кваліфікаційні матчі до чемпіонату Європи-2024.

Під час одного з медіазаходів гравець розповів про свої враження від трансферу до "Червоних дияволів".

"Емоції від першого матчу після повернення важко передати словами. Звичайно, це був неймовірний досвід і відчуття знову одягнути футболку та повернутись на поле.

Чесно кажучи, я не очікував, що зіграю в тому матчі, але, очевидно, зараз у нас є кілька травм в захисті, тому мій другий дебют відбувся трохи швидше, аніж я на те очікував.

Чи міг він колись уявити, що знову стане гравцем Юнайтед. Ні, реально не міг. Ця можливість виникла доволі несподівано, і мені довелось працювати над цим упродовж останнього місяця або щось близько того.

Це — момент для гордості, повторно підписувати контракт з клубом і знову виходити на поле в його футболці.

Мені дуже пощастило тривалий час грати в Прем'єр-лізі та поратись із цим тиском упродовж багатьох років, мати справу з багатьма різними ситуаціями. Добре було отримувати той досвід, який я мав.

Сподіваюсь, я зможу отримати ще більше подібного досвіду й досягти максимального рівня форми. Але перед цим у нас є дві міжнародні гри, важливі матчі, у яких кожен хоче взяти участь і випробувати себе.

Я завжди був уболівальником Юнайтед, і, очевидно, це відчуття причетності до клубу ніколи мене не полишало. У мене були міцні зв’язки з клубом упродовж багатьох років, і я був у його структурі тоді, коли був ще зовсім юним. Окрім цього, у клубі працюють члени моєї сім’ї, тож у мене завжди були міцні зв’язки.

А оскільки я вболіваю за клуб, то за будь-якої можливості повернутись, я б це зробив", — заявив північноірландський виконавець.

Загалом Еванс провів за Манчестер Юнайтед 199 матчів, забивши та віддавши гольові передачі по сім разів.