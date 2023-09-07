Захисник прокоментував початок нової сторінки взаємин із клубом.
Джонні Еванс, Getty Images
07 вересня 2023, 10:38
Північноірландський центральний захисник Джонні Еванс цього літа повернувся до англійського Манчестер Юнайтед, із яким пов’язана левова частина його професійної кар’єри футболіста.
35-річний вихованець клубу вже встиг дебютувати в грі проти Арсенала (1:3), після якої відбув до розташування національної збірної своєї країни на вересневі кваліфікаційні матчі до чемпіонату Європи-2024.
Під час одного з медіазаходів гравець розповів про свої враження від трансферу до "Червоних дияволів".
"Емоції від першого матчу після повернення важко передати словами. Звичайно, це був неймовірний досвід і відчуття знову одягнути футболку та повернутись на поле.
Чесно кажучи, я не очікував, що зіграю в тому матчі, але, очевидно, зараз у нас є кілька травм в захисті, тому мій другий дебют відбувся трохи швидше, аніж я на те очікував.
Чи міг він колись уявити, що знову стане гравцем Юнайтед. Ні, реально не міг. Ця можливість виникла доволі несподівано, і мені довелось працювати над цим упродовж останнього місяця або щось близько того.
Це — момент для гордості, повторно підписувати контракт з клубом і знову виходити на поле в його футболці.
Мені дуже пощастило тривалий час грати в Прем'єр-лізі та поратись із цим тиском упродовж багатьох років, мати справу з багатьма різними ситуаціями. Добре було отримувати той досвід, який я мав.
Сподіваюсь, я зможу отримати ще більше подібного досвіду й досягти максимального рівня форми. Але перед цим у нас є дві міжнародні гри, важливі матчі, у яких кожен хоче взяти участь і випробувати себе.
Я завжди був уболівальником Юнайтед, і, очевидно, це відчуття причетності до клубу ніколи мене не полишало. У мене були міцні зв’язки з клубом упродовж багатьох років, і я був у його структурі тоді, коли був ще зовсім юним. Окрім цього, у клубі працюють члени моєї сім’ї, тож у мене завжди були міцні зв’язки.
А оскільки я вболіваю за клуб, то за будь-якої можливості повернутись, я б це зробив", — заявив північноірландський виконавець.
Загалом Еванс провів за Манчестер Юнайтед 199 матчів, забивши та віддавши гольові передачі по сім разів.