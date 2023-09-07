Англія

Форвард Манчестер Юнайтед прокоментував чутки довкола себе.

Данський нападник Расмус Хойлунд під час цьогорічної літньої трансферної кампанії долучився до лав англійського Манчестер Юнайтед, а бергамаська Аталанта натомість отримала 75 млн євро компенсації.

Нещодавно відбувся дебют 20-річного виконавця за "Червоних дияволів" — він відіграв 23 хвилини в матчі проти лондонського Арсенала (1:3), після чого відбув до лав національної збірної задля підготовки к матчам кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Під час одного з останніх інтерв’ю футболіст розповів про свої враження від трансферу.

"Каземіро просто сказав мені щось іспанською. "Vamos!", чи щось подібне. Він після гри зізнався, що ніколи не слідкував за мною в офіційних матчах, тож був приємно здивований побаченим.

Останнім часом багато клубів виявляли до мене великий інтерес, але для мене Манчестер Юнайтед завжди був на першому місці серед них.

Багато з цих чуток виникли ще на початку минулого сезону, коли я зробив свій прорив у національній збірній. Із тих пір постійно були якісь розмови, аж раптом відкривається трансферне вікно, щось відбувається, і все починається по-справжньому.

Хто мною цікавився? Краще я залишу це при собі. Можу сказати тільки наступне: якщо виникає реальний інтерес, то клуби починають перемовини й досягають якогось результату. Я — гравець Манчестер Юнайтед, тож можете зробити висновки", — розповів після гри данський виконавець.

Гойлунд за Аталанту за сезон устиг забити 10 голів та віддати чотири гольові передачі в 34 матчах.