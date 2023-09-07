В англійській Прем'єр-лізі вчергове обирають найкращого гравця місяця.
Стало відомо, хто побореться за звання найкращого гравця серпня в англійській Прем'єр-лізі. Шістьох претендентів оголосив офіційний сайт чемпіонату Англії.
До списку номінантів потрапили: Тайво Авонії (Ноттінгем Форест, 3 голи), Джаррод Боуен (Вест Гем, 2 голи, 1 асист), Джеймс Меддісон (Тоттенгем, 1 гол, 2 асисти), Браян Мбемо (Брентфорд, 3 голи), Каору Мітома (Брайтон, 1 гол, 2 асисти) та Родрі (Манчестер Сіті, 2 голи, 1 асист).
Голосування триватиме до 14:00 (за київським часом) понеділка, 11 вересня. Проголосувати за найкращого гравця можна за посиланням.