Англія

Майбутнє українця у Мерсисайді наразі під питанням.

Український лівий захисник може покинути Гудісон Парк у зимове трансферне вікно, так як головний тренер "ірисок" Шон Дайч більше не довіряє йому місце у стартовому складі, повідомляє Goodison News.

Журналіст Пол Браун розповів GiveMeSport, що Дайч віддає перевагу Ешлі Янгу та Натану Паттерсону, незважаючи на їхній поганий старт сезону.

Миколенко продемонстрував кілька обнадійливих виступів під керівництвом екстренера Евертона Френка Лемпарда. Тоді здавалося, що він і Паттерсон є довгостроковим вибором "ірисок".

Проте, відсутність довіри з боку Дайча може призвести до того, що українець буде вимушений шукати новий клуб вже взимку.

Всі чотири стартові матчі АПЛ Миколенко провів на лаві запасних. Головний тренер довірив йому місце в основі лише у грі проти Донкастера в 1/32 фіналу Кубка англійської ліги.

Тоді Евертон переміг 1:2, а Миколенко потрапив до символічної збірної раунду, відігравши 75 хвилин. Мерсисайдці вже дізналися свого наступного суперника по цьому турніру.