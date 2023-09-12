Англія

У клубі розраховують на уругвайського вінгера.

Переговори між Манчестер Юнайтед і правим вінгером Факундо Пеллістрі невдовзі можуть просунутися далі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Романо зазначає, що для манкуніанців довгострокова угода з 21-річним уругвайцем є одним з пріоритетів. Переговори вже відбувалися у квітні та влітку.

Діючий контракт Пеллістрі розрахований до кінця червня 2025 року з опцією продовження на рік.

У цьому сезоні вінгер двічі з'являвся на полі у матчах АПЛ, сумарно відігравши лише 18 хвилин. Враховуючи тимчасове відсторонення Антоні, уругваєць може отримати більше ігрового часу, ніж мав до цього.