Англія

Бразилець не буде тренуватись з командою.

Манчестер Юнайтед проаналізував ситуацію, що виникла навколо Антоні, якого підозрюють в насильницьких діях, та виступив з заявою — бразилець не буде тренуватись з командою найближчим часом.

"Манчестер Юнайтед визнає звинувачення проти Антоні. Гравці, які не брали участі в міжнародних матчах, повинні повернутися до тренувань у понеділок. Однак з Антоні було домовлено, що він відкладе своє повернення до подальшого повідомлення, щоб відповісти на звинувачення.

Як клуб ми засуджуємо акти насильства та жорстокого поводження. Ми усвідомлюємо важливість захисту всіх учасників цієї ситуації та визнаємо вплив цих звинувачень на тих, хто пережив насильство", — йдеться у заяві клуба.

Сам Антоні також прокоментував ситуацію, запевнивши, що це обопільне рішення, та ще раз запевнив у своїй невинності.

"Я погодився з клубом взяти паузу, поки я розглядаю висунуті проти мене звинувачення. Це було спільне рішення, щоб уникнути проблем для моїх товаришів по команді та непотрібних труднощів для клубу. Я хочу повторити, що невинуватий у тому, у чому мене підозрюють, і я буду повністю співпрацювати з поліцією, щоб допомогти їй досягти правди. Я з нетерпінням чекаю якнайшвидшого повернення до гри", — заявив футболіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед опублікував заяву після скандалу із запрошенням тренера-педофіла.