Англія

Глен Джонсон вважає, що лівому вінгеру Челсі варто бути агресивнішим.

Колишній гравець збірної Англії Глен Джонсон висловився стосовно українського нападника Челсі Михайла Мудрика, передає портал GGRecon.

Джонсон, найбільш відомий виступами за Ліверпуль, також грав за Челсі протягом кількох років. Він вважає, що Мудрику варто бути набагато агресивнішим і продовжувати відштовхувати захисників, якщо той хоче почати покращувати рівень своїх виступів.

"Він здатний вразити будь-якого захисника, але іноді я вірю, що він грає проти власних якостей. Якщо ти такий швидкий, ти завжди маєш прагнути вийти з кимось один на один або зробити щось продуктивне, щоб фани могли підтримати тебе. Коли це станеться, він, можливо, зможе відшукати трохи впевненості та, сподіваюся, зуміє забити ще кілька голів і зробити кілька асистів", — сказав англієць.

Колишній правий захисник додав, що 22-річний українець має всі якості, щоб змінити своє положення у лондонському клубі, але це потрібно робити швидко.

"Я справді вірю, що годинник для нього цокає, тому що всі говорять про нього щотижня, і мені його шкода, тому що це непросто, коли ти йдеш у великий клуб, особливо з тими очікуваннями, які покладені на плечі Михайла", — зазначив Джонсон.